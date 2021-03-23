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Забастовка железнодорожников: глава профсоюза и руководство “Укрзализныци” начали консультации

Забастовка железнодорожников: глава профсоюза и руководство “Укрзализныци” начали консультации

Киев  •  УНН

 • 57090 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадим Бубняк в комментарии УНН рассказал о начале переговорного процесса с руководством “Укрзализныци” во избежание забастовки.

Цитата:

“Мы уже проводим консультации. Есть определенные договоренности. Пока это не то, что мы бы хотели по результатам переговоров. Мы их ведем. Мы встречались в пятницу, вчера и надеемся, что будет встреча сегодня. Говорим, договариваемся, но переговоры идут сложно”, — отметил Бубняк.

Детали

Железнодорожники заявили о подготовке акции “работа по правилам” 31 марта. По словам Бубняка, это означает, что сотрудники железной дороги будут выполнять свои обязанности строго по инструкции, если к тому времени не будет найдено решение по удовлетворению требований трудового коллектива о зарплатах, выплатах и отмене 4-дневной рабочей недели.

По словам главы профсоюза, сами железнодорожники не подписывались под акцией “работа по правилам” — решение принималось центральным выборным органом. В то же время продолжается сбор подписей железнодорожников о вступлении в коллективный трудовой спор.

Обсуждение железнодорожников в соцсетях

Не все железнодорожники едины в решении проводить акцию протеста, тем более с остановкой движения. Скептики считают это бессмысленным, не понимают, как это вообще возможно, некоторые даже не в курсе об остановке движения, пишут они в своей группе “Форум железнодорожников Украина”.

Также есть мнение о том, что забастовка закончится массовым сокращением людей, которые на это пошли.

Справка

Статья 18 закона “О транспорте” прямо запрещает страйк, когда речь идет о пассажирских перевозках, обслуживании беспрерывно действующих производств, а также когда страйк угрожает жизни и здоровью человека.

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