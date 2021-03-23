Страйк залізничників: голова профспілки і керівництво "Укрзалізниці" почали консультації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадим Бубняк в коментарі УНН розповів про початок переговорного процесу з керівництвом "Укрзалізниці", щоб уникнути страйку.
Цитата:
"Ми вже проводимо консультації. Є певні домовленості. Поки це не те, що ми б хотіли за результатами переговорів. Ми їх ведемо. Ми зустрічалися в п'ятницю, вчора і сподіваємося, що буде зустріч сьогодні. Говоримо, домовляємося, але переговори йдуть складно", - зазначив Бубняк.
Деталі
Залізничники заявили про підготовку акції "робота за правилами" 31 березня. За словами Бубняка, це означає, що співробітники залізниці будуть виконувати свої обов'язки строго по інструкції, якщо до того часу не буде знайдено рішення щодо задоволення вимог трудового колективу про зарплати, виплати і скасування 4-денного робочого тижня.
За словами голови профспілки, самі залізничники не підписувалися під акцією "робота за правилами" - рішення ухвалювалося центральним виборним органом. У той же час триває збір підписів залізничників про вступ в колективний трудовий спір.
Обговорення залізничників в соцмережах
Не всі залізничники єдині в рішенні проводити акцію протесту, тим більше з зупинкою руху. Скептики вважають це безглуздим, не розуміють, як це взагалі можливо, деякі навіть не в курсі про зупинку руху, пишуть вони в своїй групі "Форум залізничників України".
Також є думка про те, що страйк закінчиться масовим скороченням людей, які на це пішли.
Довідка
Стаття 18 закону "Про транспорт" прямо забороняє страйк, коли йдеться про пасажирські перевезення, обслуговування безперервно діючих виробництв, а також коли страйк загрожує життю і здоров'ю людини.