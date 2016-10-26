Stratfor: убийство "Моторолы" может стать поворотным моментом в конфликте на Донбассе

"Когда самодельное взрывное устройство сработало в его доме в Донецке 16 октября, Арсен Павлов по прозвищу " Моторола" стал последним из командиров боевиков, которые стали целью за пределами основной зоны конфликта. В течение недели после убийства начались спекуляции относительно того, какая сторона конфликта организовала убийство Павлова. Независимо от того, Украина, Россия или сепаратисты сами осуществили удар, это может быть признаком поворотного момента в конфликте ", - пишут аналитики компании.

Как отмечается, А.Павлов имел тесные связи с главарем "ДНР" Александром Захарченко, который назвал убийство "Моторолы" равносильноым "объявлению войны" из Киева и пообещал казнь украинским силам.

"Несмотря на обвинения Захарченко, однако, остается непонятным, кто несет ответственность. Украина отрицает любую причастность к нападению, которое было бы трудно провести украинским силам с учетом высокого уровня безопасности вокруг дома Павлова. Некоторые предполагают, что убийство стало результатом соперничества внутри сепаратистского движения, в то время как другие утверждают, что Россия спланировала и провела атаку. Последние два сценария кажутся особенно правдоподобными в свете недавней волны нападений на лидеров сепаратистов за пределами линии соприкосновения. Сам Захарченко был объектом покушения в конце августа, а в сентябре, другой известный донецкий боевик был расстрелян в Москве. В Луганске по меньшей мере четыре сепаратистские полевые командиры были убиты с декабря 2015 году в результате нападений вдали от линии соприкосновения ", - говорится в материале.

По данным специалистов компании, до своего убийства А.Павлов якобы был направлен в Луганск, чтобы "восстановить там порядок", и его присутствие могло заставить главаря "ДНР" Игоря Плотницкого к определенным шагам.

"Кроме того, Россия может быть заинтересована в устранении некоторых командиров боевиков, например, тех, которые считаются слишком агрессивными или не соблюдают субординацию - профиль Павлова кажется подходящим. Москва могла бы также хотеть обойтись без высокопоставленных боевиков, которые сами знают об участии России в военных преступлениях, таких, которым было сбивания самолета Malaysia Airlines рейса MH17 ", - отмечают аналитики.