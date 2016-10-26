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Stratfor: вбивство "Мотороли" може стати поворотним моментом у конфлікті на Донбасі

Stratfor: вбивство "Мотороли" може стати поворотним моментом у конфлікті на Донбасі

Київ • УНН

 • 11060 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Експерти американської компанії Stratfor заявили, що вбивство бойовика Арсена Павлова, відомого під прізвиськом "Моторола", може стати поворотним моментом у конфлікті на Донбасі, не зважаючи на те, хто стоїть за цим, передає УНН.

"Коли саморобний вибуховий пристрій спрацював в його будинку в Донецьку 16 жовтня, Арсен Павлов на прізвисько "Моторола" став останнім серед командирів бойовиків, які стали ціллю за межами основної зони конфлікту. Протягом тижня після вбивства почалися спекуляції щодо того, яка сторона конфлікту організувала вбивство Павлова. Незалежно від того, Україна, Росія чи сепаратисти самі здійснили удар, це може бути ознакою поворотного моменту в конфлікті", - пишуть аналітики компанії.

Як зазначається, А.Павлов мав тісні зв'язки з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком, який назвав вбивство "Мотороли" рівносильним "оголошенню війни" з Києва та пообіцяв кару українським силам.

"Незважаючи на звинувачення Захарченка, однак, залишається незрозумілим, хто несе відповідальність. Україна заперечує будь-яку причетність до нападу, яку було б важко провести українським силам з урахуванням високого рівня безпеки навколо будинку Павлова. Дехто припускає, що вбивство стало результатом суперництва всередині сепаратистського руху, в той час як інші стверджують, що Росія спланувала і провела атаку. Останні два сценарії здаються особливо правдоподібними в світлі недавньої хвилі нападів на лідерів сепаратистів за межами лінії зіткнення. Сам Захарченко був об'єктом замаху в кінці серпня, а у вересні, інший відомий донецький бойовик був розстріляний в Москві. У Луганську щонайменше чотири сепаратистські польові командири були вбиті з грудня 2015 року в результаті нападів далеко від лінії зіткнення", - йдеться у матеріалі.

За даними фахівців компанії, до свого вбивства А.Павлов нібито був направлений в Луганськ, щоб "відновити там порядок", і його присутність могла змусити ватажка "ДНР" Ігоря Плотницького до певних кроків.

"Крім того, ​​Росія може бути зацікавлена в усуненні деяких командирів бойовиків, наприклад, тих, які вважаються занадто агресивним або не дотримуються субординації - профіль Павлова здається підходящим. Москва могла б також хотіти обійтися без високопоставлених бойовиків, які самі знають про участь Росії у військових злочинах, таких, яким бувло збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17", - зазначають аналітики.

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