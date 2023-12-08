Стратегическое партнерство вместо членства в ЕС: Орбан в Париже снова выступил против вступления Украины в Евросоюз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на коррупцию и неготовность ЕС полностью принять Украину. Вместо этого он предлагает заключить соглашение о стратегическом партнерстве.
россияне обстреляли Никополь из артиллерии: из-под завалов дома спасли женщину
российские войска обстреляли Никополь, в результате чего спасатели спасли 86-летнюю женщину из разрушенного дома. Также были обстрелы Павлограда и активность беспилотников в Днепропетровской области.
Антирекорд по количеству депутатов: Рада лишила мандатов еще трех нардепов
Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех народных депутатов Украины.
На Киевщине каникулы у школьников продлятся от двух до трех недель
Зимние школьные каникулы в Киевской области будут разными: в 45 громадах они начнутся 25 декабря, а в других - 1 января и продлятся две-три недели, с учетом пропущенных осенних каникул.
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными.
путин объявил, что идет на пятый президентский срок
путин объявил, что пойдет на пятый срок на президентских выборах в россии в 2024 году.
Оккупанты в третий раз за сутки атаковали теплоэлектростанцию, находящуюся возле линии соприкосновения: детали
Российская армия неоднократно обстреливала тепловую электростанцию ДТЭК вблизи линии фронта, нанося ущерб оборудованию, но обошлось без жертв; ДТЭК работает для поддержания энергосистемы Украины. Это уже восьмой обстрел станции за последние шесть недель.
Ведет себя очень странно: СМИ проанализировали поведение путина на фоне предстоящих выборов президента рф
Российские журналисты сообщают о нестабильности последнего срока президента владимира путина: он был публично активным только 147 дней и часто демонстрировал необычное дистанцированное поведение во время событий.
Протест на границе с Польшей: до 100 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за сутки, в очереди около 270
Около 100 грузовиков из Украины пересекли границу в ПП "Угринов-Долгобичув", а 270 грузовиков все еще стоят в очереди на выезд из Украины.
Словения закупит у Германии систему противовоздушной обороны IRIS-T
Словения приобретет систему противовоздушной обороны IRIS-T у Германии после того, как присоединилась к инициативе "Небесный щит", а сумма сделки за две системы составила около 200 миллионов евро.