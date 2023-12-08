Стратегическое партнерство вместо членства в ЕС: Орбан в Париже снова выступил против вступления Украины в Евросоюз

Во время визита в Париж глава венгерского правительства Виктор Орбан в очередной раз отметил коррумпированность Украины и выступил против начала переговоров о ее вступлении в ЕС. Об этом говорится в интервью Орбана изданию Le Point, передает УНН.

Детали

Орбан заявил, что выступает против начала переговоров с Украиной, объяснив это двумя причинами. По словам Орбана, украинцы "не готовы к переговорам", а европейцы "не готовы принять их как полноправных членов".

По его словам, Венгрия как соседка Украины "точно знает, что происходит в Украине".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Орбан предложил соглашение "до 5-10 лет" о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС вместо переговоров о членстве

Отчет Европейской комиссии о том, что из семи предпосылок четыре уже выполнены, просто неправда. Известно, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Это шутка! Мы не можем принимать решение о начале процесса переговоров о вступлении - заявил Орбан

Он также пояснил. что вступление Украины в ЕС приведет к дополнительным расходам, поскольку тогда пришлось бы внести более 3,5 миллиарда евро дополнительно в общий бюджет ЕС.

Он также предупредил, об ужасных последствиях для сельского хозяйства Евросоюза. Мол, Украина - большая страна, с большим количеством сельского хозяйства, поэтому если она войдет в европейскую сельскохозяйственную систему, то уничтожит ее уже на следующий день.

Дополнение

Венгерский премьер-министр призвал ЕС не повторять с Украиной "тех же ошибок, которые мы совершили с Турцией". По его словам, следует заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве, включая соглашение по различным вопросам, таким как сельское хозяйство, таможня и безопасность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

Украине трудно, она страдает от российского вторжения, и мы решили ее поддержать. Поэтому легитимно, чтобы весь Европейский совет посылал хорошие сигналы Украине. Я за это. Однако есть и другие типы сигналов, которые нужно послать, чем открытие переговоров о членстве в Европейском Союзе. Мы не должны этого делать - заявил Орбан

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять с повестки дня саммита ЕС решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Соответствующее письмо он написал президенту Европейского совета Шарлю Мишелю.