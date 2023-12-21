Страны Балтии почти на год ускоряют процесс отсоединения электросетей от россии

Еврокомиссия подписала с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей декларацию, направленную на ускорение процесса рассинхронизации электросетей стран Балтии с россией. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на телерадиовещательную компанию Эстонии ERR.

Детали

Отсоединение электросетей стран Балтии от российских может произойти почти на год раньше, чем планировалось. Ранее предполагалось, что отсоединение произойдет в конце 2025 года. Однако на встрече в Брюсселе были согласованы новый срок - февраль 2025 года.

Эстония отсоединится от российской электросистемы почти на год раньше, чем планировалось ранее - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам премьера, страны Балтии работают над тем, чтобы окончательно избавиться от зависимости от российской энергии. Она назвала пребывание в российской электросети риском для эстонских потребителей. Ожидается, что рассинхронизация позволит странам Балтии полностью контролировать свои собственные электросети.

Дата отсоединения зависит от скорости прокладки электрокабеля Harmony Link между Польшей и Литвой. Ранее планировалось, что он будет проложен по морскому дну, позже его решили пустить параллельно железнодорожному полотну Rail Baltic.

Проект Harmony Link обсуждался на на самом высоком уровне между странами. Техническая деятельность и проектирование еще впереди. Но самое главное - это все-таки тот принцип, о котором мы говорим: мы уже не обсуждаем то, что кабель пойдет по морю. Фактически он будет проложен по коридору Rail Baltic, что гораздо безопаснее, экономичнее и технически осуществимее быстрее - сказал министр климата Эстонии Кристен Михал.

Эстония, Латвия и Литва - это последние три страны ЕС, которые все еще синхронизированы с российской электросетью. Присоединение стран Балтии к электросети континентальной Европы было согласовано Европейской комиссией, Польшей и тремя балтийскими государствами в 2019 году.

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