Страны Балтии почти на год ускоряют процесс отсоединения электросетей от россии
Страны Балтии планируют отсоединить свои энергосистемы от российских раньше, чем планировалось, - в феврале 2025 года, а не в конце 2025 года. Эти усилия направлены на то, чтобы покончить с энергетической зависимостью от россии.
Скифы носили стрелы в сумках, изготовленных из человеческой кожи
Исследователи обнаружили, что колчаны для стрел некоторых скифских воинов были сделаны из человеческой кожи, вероятно, их врагов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.
В пятницу роснефть обсудит с Берлином продажу немецких активов
В пятницу представители компании роснефть намерены обсудить продажу своих немецких активов с немецким правительством после того, как Берлин взял опекунство над местными подразделениями компании.
С автографом в салоне: на аукцион выставили кастомизированный Mercedes Шварценеггера
Модифицированный по заказу Арнольда Шварценеггера Mercedes-Benz Unimog 1977 года выпуска был выставлен на аукцион Barrett-Jackson; автомобиль имеет такие обновления, как внедорожные шины и кожаный салон с автографом Шварценеггера.
Подразделение Toyota прекращает поставки автомобилей Daihatsu из-за сфальсифицированных результатов тестов безопасности
Компания Daihatsu приостановила поставки своих автомобилей, в том числе и тех, что продаются под брендом Toyota, из-за скандала, связанного с нарушением данных тестов на безопасность. Приостановление поставок произошло после выявления около 200 нарушений, которые касаются 64 моделей Daihatsu и Toyota.
Pornhub столкнется с самым строгим в ЕС режимом в отношении онлайн-контента
ЕС классифицировал Pornhub, Xvideos и Stripchat как "очень крупные онлайн-платформы", что делает их объектом новых правил модерации контента в соответствии с Законом о цифровых услугах с потенциальными штрафами за их несоблюдение.
Как пройти идентификацию на пенсию, не выходя из дома - разъяснили в Минсоцполитики
Министерство социальной политики Украины ввело видеоидентификацию для получения пенсии, людей призывают заполнить онлайн-форму на веб-портале Пенсионного фонда и выбрать удобный способ проведения видеоидентификации.
Требуют повышения заработной платы: британские врачи начали трехдневную забастовку
Британские врачи начали 72-часовую забастовку из-за спора о заработной плате, требуя ее повышения на 35%, тогда как правительство предлагает 8,8%. Забастовка вызывает значительные перебои в предоставлении медицинских услуг.
Индия призвала G7 отложить запрет на российские алмазы - СМИ
Индия попросила G7 отложить запрет на российские алмазы, ссылаясь на нечеткие правила прослеживаемости и беспокойство относительно обмена данными для своей алмазной промышленности.
россия конфискует энергетические активы у "недружественных" европейских стран
путин подписал указы о конфискации россией энергетических активов у европейских компаний, которые считаются "недружественными", что коснется немецкой Wintershall и австрийской OMV. Компенсация будет определена россией.