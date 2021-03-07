Стопроцентная точность: украинские биатлонисты провели заключительную гонку этапа Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Мужской гонкой преследования завершилась программа 8-го этапа Кубка мира по биатлону, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Детали
Украина в этой дисциплине была представлена Артемом Тищенко и Дмитрий Пидручным. Оба наших спортсмена продемонстрировали безошибочную стрельбу, закрыв все мишени.
Однако к медалям нашим спортсменам не удалось добраться: Пидручный стал 9-м с 29,5 секунд отставания, а Тищенко 25-м.
Победа в гонке досталась норвежцу Тарьей Бё (1), вторым стал его соотечественник Йоханнес Бё (2). Тройку замкнул француз Дестьо (2).
Дополнение
Спринтом у мужчин продолжится борьба за награды сезона в первой гонке девятого этапа Кубка мира, который стартует 11 марта.