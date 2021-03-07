Стовідсоткова точність: українські біатлоністи провели заключну гонку етапу Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Чоловічою гонкою переслідування завершилася програма 8-го етапу Кубка світу з біатлону, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
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Україна в цій дисципліні була представлена Артемом Тищенко і Дмитро Підручний. Обидва наших спортсмена продемонстрували безпомилкову стрільбу, закривши усі мішені.
Однак до медалей нашим спортсменам не вдалося добратися: Підручний став 9-м із 29,5 с відставання, а Тищенко 25-м.
Перемога у гонці дісталася норвежцю Тарьєй Бьо (1), другим став його співвітчизник Йоханнес Бьо (2). Трійку замкнув француз Дестьо (2).
Доповнення
Спринтом у чоловіків продовжиться боротьба за нагороди сезону у першій гонці дев’ятого етапу Кубку світу, який стартуватиме 11 березня.