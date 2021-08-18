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Касаются космоса: Украина выходит из двух соглашений СНГ

Касаются космоса: Украина выходит из двух соглашений СНГ

Киев  •  УНН

 • 18355 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 августа, принял проекты постановления о выходе Украины из двух соглашений СНГ, касающихся космоса, передает корреспондент УНН.

Детали

Отметим, что прекращается действие Соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства от 13 ноября 1992 года.

Также, Украина выходит из Соглашения о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ от 15 ноября 1992 года.

Дополнение

Добавим, по данным МИД, после начала российской агрессии, с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. За это время Украина вышла из целого перечня соглашений в рамках СНГ в различных сферах.

Так, ранее Кабинет министров Украины принял проект постановления о денонсации соглашения о сотрудничестве в области туризма и намерении правительства Украины не становиться участником соглашения о Совете по туризму государств - участников Содружества Независимых Государств.

Напомним, Украина официально вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей.

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