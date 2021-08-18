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Стосуються космосу: Україна виходить з двох угод СНД

Стосуються космосу: Україна виходить з двох угод СНД

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 18 серпня, ухвалив проекти постанови про вихід України з двох угод СНД, які стосуються космосу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зазначимо, що припиняється дія Угоди про порядок фінансування спільної діяльності по дослідженню і використанню космічного простору від 13 листопада 1992 року.

Також, Україна виходить з Угоди про порядок утримання і використання об’єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних програм від 15 листопада 1992 року.

Доповнення

Додамо, за даними МЗС, після початку російської агресії, з квітня 2014 року співпраця України у рамках СНД зведена до мінімуму. За цей час Україна вийшла з цілого переліку угод у межах СНД у різних сферах.

Так, раніше Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови про денонсацію угоди про співробітництво в галузі туризму та намір уряду України не ставати учасником угоди про Раду з туризму держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Нагадаємо, Україна офіційно вийшла з угоди про основні напрями співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів.

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