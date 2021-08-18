Стосуються космосу: Україна виходить з двох угод СНД

Деталі

Зазначимо, що припиняється дія Угоди про порядок фінансування спільної діяльності по дослідженню і використанню космічного простору від 13 листопада 1992 року.

Також, Україна виходить з Угоди про порядок утримання і використання об’єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних програм від 15 листопада 1992 року.

Доповнення

Додамо, за даними МЗС, після початку російської агресії, з квітня 2014 року співпраця України у рамках СНД зведена до мінімуму. За цей час Україна вийшла з цілого переліку угод у межах СНД у різних сферах.

Так, раніше Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови про денонсацію угоди про співробітництво в галузі туризму та намір уряду України не ставати учасником угоди про Раду з туризму держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Нагадаємо, Україна офіційно вийшла з угоди про основні напрями співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів.