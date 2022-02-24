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15 марта, 19:03 • 97569 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127473 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115470 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109701 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100558 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96783 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84508 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117990 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Столтенберг призывает Россию немедленно прекратить военные действия в Украине

Столтенберг призывает Россию немедленно прекратить военные действия в Украине

Киев • УНН

 • 323378 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил "безрассудное и неспровоцированное" нападение России на Украину. Он сообщил, что страны-союзницы Альянса встретятся для обсуждения агрессивных действий РФ, сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте НАТО.

Цитата

“И снова, несмотря на наши неоднократные предостережения и неутомимые дипломатические усилия, Россия избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны.

Это серьезное нарушение международного права и серьезная угроза евроатлантической безопасности. Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники НАТО встретятся для решения последствий агрессивных действий России. Мы вместе с народом Украины в это ужасное время. НАТО сделает все необходимое для защиты всех союзников”, — заявил он.

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