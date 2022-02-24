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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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10:44 • 2469 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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Столтенберг закликає Росію негайно припинити військові дії в Україні

Столтенберг закликає Росію негайно припинити військові дії в Україні

Київ • УНН

 • 323380 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг засудив “безрозсудний і неспровокований” напад Росії на Україну. Він повідомив, що країни-союзниці Альянсу зустрінуться для обговорення агресивних дій РФ, повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану на сайті НАТО.

Цитата

“І знову, попри наші неодноразові застереження та невтомні дипломатичні зусилля, Росія обрала шлях агресії проти суверенної та незалежної країни.

Це серйозне порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Я закликаю Росію негайно припинити військові дії та поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Союзники по НАТО зустрінуться для вирішення наслідків агресивних дій Росії. Ми разом з народом України в цей жахливий час. НАТО зробить все необхідне для захисту та захисту всіх союзників”, - заявив він.

 

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