Столтенберг закликає Росію негайно припинити військові дії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг засудив “безрозсудний і неспровокований” напад Росії на Україну. Він повідомив, що країни-союзниці Альянсу зустрінуться для обговорення агресивних дій РФ, повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану на сайті НАТО.
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“І знову, попри наші неодноразові застереження та невтомні дипломатичні зусилля, Росія обрала шлях агресії проти суверенної та незалежної країни.
Це серйозне порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Я закликаю Росію негайно припинити військові дії та поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Союзники по НАТО зустрінуться для вирішення наслідків агресивних дій Росії. Ми разом з народом України в цей жахливий час. НАТО зробить все необхідне для захисту та захисту всіх союзників”, - заявив він.