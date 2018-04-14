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Столтенберг: НАТО осуждает многочисленные применения режимом Асада химоружия

Столтенберг: НАТО осуждает многочисленные применения режимом Асада химоружия

Киев  •  УНН

 • 6990 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. НАТО решительно осуждает многочисленные применения режимом Асада в Сирии химического оружия. Об этом сегодня заявил на брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам экстренного заседания Североатлантического совета по ситуации в Сирии, передает УНН.

"НАТО решительно осуждает многочисленные применения химического оружия сирийским режимом. Химическое оружие не может применяться без наказания. Это не может стать нормой. Химическое оружие несет непосредственную угрозу сирийскому народу и нашей коллективной безопасности и виновники должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

Напомним, Генсек НАТО Столтенберг заявил, что все члены НАТО выразили свою полную поддержку военным действиям США, Великобритании и Франции, которые прошли минувшей ночью в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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