Столтенберг: НАТО засуджує численне застосування хімзброї режимом Асада
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. НАТО рішуче засуджує численне застосування режимом Асада у Сирії хімічної зброї. Про це сьогодні заявив на брифінгу Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг за підсумками екстреного засідання Північноатлантичної ради щодо ситуації в Сирії, передає УНН.
"НАТО рішуче засуджує численне застосування хімічної зброї сирійським режимом. Хімічна зброя не може застосовуватися без покарання. Це не може стати нормою. Хімічна зброя несе безпосередню загрозу сирійському народу і нашій колективній безпеці і винуватці мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив він.
Нагадаємо, Генсек НАТО Столтенберг заявив, що всі члени НАТО висловили свою повну підтримку військовим діям США, Британії і Франції, які пройшли минулої ночі у Сирії.
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.