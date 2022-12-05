Столицу Индии накрыл густой смог
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Индийскую столицу Нью-Дели сегодня утром накрыл густой смог. Среди причин большое количество транспорта, а также сожжение фермерами стерни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Каждую зиму над индийской столицей образуется смог, поскольку холодный тяжелый воздух задерживает строительную пыль, выбросы транспортных средств и дым от сжигания стерни в соседних штатах Пенджаб и Харьяна.
Согласно данным Центрального комитета по контролю загрязнения, индекс качества воздуха в нескольких частях города в понедельник составлял от 350 до 400, что означает, что он был «очень плохим».
В воскресенье центральное правительство запретило какое-либо частное строительство в городе и близлежащих районах. Власти также распылили воду в некоторых районах, чтобы попытаться очистить воздух.
На прошлой неделе правительство заявило, что запретит дизельные авторикши в столице, а с 2027 года позволит работать только тем трехколесным такси, которые работают на сжатом природном газе или электричестве.
Дополнение
Власти Нью-Дели в ноябре приказывали закрыть начальные школы и прекратить занятия на свежем воздухе для детей постарше, поскольку воздух в наиболее загрязненной столице мира стал серьезной угрозой для здоровья.