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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Столицю Індії охопив густий смог

Столицю Індії охопив густий смог

Київ • УНН

 • 776932 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Індійську столицю Нью-Делі сьогодні вранці накрив густий смог. Серед причин велика кількість транспорту, а також спалення фермерами стерні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Кожної зими над індійською столицею утворюється смог, оскільки холодне важке повітря затримує будівельний пил, викиди транспортних засобів та дим від спалювання стерні у сусідніх штатах Пенджаб і Хар’яна.

Згідно з даними Центрального комітету з контролю забруднення, індекс якості повітря в кількох частинах міста в понеділок становив від 350 до 400, що означає, що воно було «дуже поганим».

У неділю центральний уряд заборонив будь-яке приватне будівництво в місті та прилеглих районах. Влада також розпилила воду в деяких районах, щоб спробувати очистити повітря.

Минулого тижня уряд заявив, що заборонить дизельні авторикші в столиці, а з 2027 року дозволить працювати лише тим триколісним таксі, які працюють на стисненому природному газі або електриці.

Доповнення

Влада Нью-Делі у листопаді наказувала закрити початкові школи і припинити заняття на свіжому повітрі для дітей старшого віку, адже повітря в найбільш забрудненій столиці світу стало серйозною загрозою для здоров'я. 

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