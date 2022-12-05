Столицю Індії охопив густий смог

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Кожної зими над індійською столицею утворюється смог, оскільки холодне важке повітря затримує будівельний пил, викиди транспортних засобів та дим від спалювання стерні у сусідніх штатах Пенджаб і Хар’яна.

Згідно з даними Центрального комітету з контролю забруднення, індекс якості повітря в кількох частинах міста в понеділок становив від 350 до 400, що означає, що воно було «дуже поганим».

У неділю центральний уряд заборонив будь-яке приватне будівництво в місті та прилеглих районах. Влада також розпилила воду в деяких районах, щоб спробувати очистити повітря.

Минулого тижня уряд заявив, що заборонить дизельні авторикші в столиці, а з 2027 року дозволить працювати лише тим триколісним таксі, які працюють на стисненому природному газі або електриці.

Доповнення

Влада Нью-Делі у листопаді наказувала закрити початкові школи і припинити заняття на свіжому повітрі для дітей старшого віку, адже повітря в найбільш забрудненій столиці світу стало серйозною загрозою для здоров'я.