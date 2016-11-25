Столичный суд сегодня собирается допросить В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева сегодня собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Евромайдана. Об этом УНН сообщили в пресс-центре судебной власти.
"25-го ноября 2016 года в Святошинском районном суде города Киева в 13:00 состоится судебное заседание по делу" Убийства людей во время Евромайдана ", во время которого запланирован допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что допрос Виктора Януковича состоится в режиме видеоконференцсвязи и будут транслировать в онлайн-режиме на веб-портале "Судебная власть Украины".
Напомним, адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк настаивал на проведении видеодопроса его подзащитного в открытом режиме .
После допроса в Ростове-на-Дону в пятницу, 25 ноября, запланирована пресс-конференция Виктора Януковича .