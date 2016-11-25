Столичний суд сьогодні збирається допитати В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва сьогодні збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану. Про це УНН повідомили у прес-центрі судової влади.
“25-го листопада 2016 року в Святошинському районному суді міста Києва о 13:00 відбудеться судове засідання по справі “Вбивства людей під час Євромайдану”, під час якого заплановано допит екс-Президента України Віктора Януковича як свідка”, — сказано в повідомленні.
У відомстві уточнили, що допит Віктора Януковича відбудеться в режимі відеоконференцзв'язку та буде транслюватимя в онлайн-режимі на веб-порталі “Судова влада України”.
Нагадаємо, адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк наполягав на проведенні відеодопиту його підзахисного у відкритому режимі.
Після допиту у Ростові-на-Дону у п'ятницю, 25 листопада, запланована прес-конференція Віктора Януковича.