Столичний суд сьогодні збирається допитати В.Януковича

“25-го листопада 2016 року в Святошинському районному суді міста Києва о 13:00 відбудеться судове засідання по справі “Вбивства людей під час Євромайдану”, під час якого заплановано допит екс-Президента України Віктора Януковича як свідка”, — сказано в повідомленні.

У відомстві уточнили, що допит Віктора Януковича відбудеться в режимі відеоконференцзв'язку та буде транслюватимя в онлайн-режимі на веб-порталі “Судова влада України”.

Нагадаємо, адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк наполягав на проведенні відеодопиту його підзахисного у відкритому режимі.

Після допиту у Ростові-на-Дону у п'ятницю, 25 листопада, запланована прес-конференція Віктора Януковича.