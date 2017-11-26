Столичные улицы начали украшать к Новому Году

В частности, возле Михайловской площади установили более пяти больших игрушек. Самая большая из них - новогодний олень, который очень нравится детям и их родителям.

Корреспонденты УНН поинтересовались у киевлян нравятся ли им новые игрушки и стоит столько средств тратить на украшения во время боевых действий на востоке, однако большинству горожанам такие декорации нравятся.

"Интересно, хорошее. Каждый день с внучкой приходим и появляется что-то новое. Больше всего нам понравился олень в наушниках и шарфе. Ждем когда с них снимут пленку и надеемся, что к Новому Году будет еще лучше", - рассказала жительница Киева.

Напомним, что нынешняя главная елка страны должна прибыть в столицу ориентировочно 3 декабря.