Столичные улицы начали украшать к Новому Году

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77635 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74474 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81932 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118024 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115115 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144049 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107382 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108811 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113356 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Столичные улицы начали украшать к Новому Году

Столичные улицы начали украшать к Новому Году

Киев  •  УНН

 • 14853 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В центре Киева начали украшать улицы к Новому Году, передает корреспондент УНН.

В частности, возле Михайловской площади установили более пяти больших игрушек. Самая большая из них - новогодний олень, который очень нравится детям и их родителям.

Корреспонденты УНН поинтересовались у киевлян нравятся ли им новые игрушки и стоит столько средств тратить на украшения во время боевых действий на востоке, однако большинству горожанам такие декорации нравятся.

"Интересно, хорошее. Каждый день с внучкой приходим и появляется что-то новое. Больше всего нам понравился олень в наушниках и шарфе. Ждем когда с них снимут пленку и надеемся, что к Новому Году будет еще лучше", - рассказала жительница Киева.

Напомним, что нынешняя главная елка страны должна прибыть в столицу ориентировочно 3 декабря.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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