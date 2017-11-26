Столичні вулиці почали прикрашати до Нового Року

Зокрема, біля Михайлівської площі встановили більше п’яти великих іграшок. Найбільша з них — новорічний олень, котрий дуже подобається дітям та їх батькам.

Кореспонденти УНН поцікавились у киян чи до вподоби їм нові іграшки та чи варто стільки коштів витрачати на прикраси під час бойових дій на сході, проте більшості містянам такі декорації подобаються.

“Цікаве, гарне. Кожний день з онучкою приходимо і з’являється щось нове. Найбільше нам сподобався олень у навушниках і шарфі. Чекаємо коли з них знімуть плівку і сподіваємось, що к Новому Року буде ще ліпше,” — розповіла жителька Києва.

Нагадаємо, що цьогорічна головна ялинка країни має прибути до столиці орієнтовно 3 грудня..