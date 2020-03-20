Столичные семейные врачи и служба неотложной помощи получили быстрые тесты на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Семейные врачи и служба неотложной помощи в Киеве получили быстрые тесты на коронавирус. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает корресподент УНН.
"Хочу сообщить, что мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. Они, по медицинским показаниям, смогут оперативно делать диагностирования пациентов на дому", - сказал городской голова.
Кличко отметил, что это может помочь оперативно подтверждать или исключать диагноз на коронавирус.
"Людям не нужно ехать к врачу - нужно только связаться со своим семейным врачом", - добавил он.
Напомним, в Украине появилась первая партия экспресс-тестов на коронавирус, разработанная Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.