Столичні сімейні лікарі та служба невідкладної допомоги отримали швидкі тести на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сімейні лікарі та служба невідкладної допомоги у Києві отримали швидкі тести на коронавірус. Про це сказав мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає коресподент УНН.
“Хочу повідомити, що ми забезпечили сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги швидкими тестами. Вони, за медичними показниками, зможуть оперативно робити діагностування пацієнтів на дому”, — сказав міський голова.
Кличко зазначив, що це може допомогти оперативніше підтверджувати або виключати діагноз на коронавірус.
“Людям не потрібно їхати до лікаря — потрібно тільки зв‘язатись зі своїм сімейним лікарем”, — додав він.
Нагадаємо, в Україні з’явилась перша партія експрес-тестів на коронавірус, що була розроблена Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України.