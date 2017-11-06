Столичные правоохранители изъяли из оборота фальсифицированного алкоголя на 1,2 млн грн

Правоохранители установили место нахождения подпольного производства и складов с уже готовой к реализации продукцией.

"Цех находился в Деснянском районе столицы, а склады - в Днепровском. Фальсифицированная алкогольная продукция отечественных и мировых торговых марок распространялась через торговые точки столицы.

В подпольном цеху правоохранители изъяли 3 тысячи литров фальсифицированной водочной и коньячной продукции, 9 тысяч литров спиртосодержащего прозрачного вещества, а также оборудование, "черновую" документацию и автомобили, которые загружались готовой продукцией.

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В Днепровском районе, где находились склады, изъяли 890 литров готового "алкоголя" и спиртовой смеси. Кроме того, было установлено одного из реализаторов фальсифицированной продукции, в автомобиле которого также изъяли 550 литров фальсификата.

Также по месту жительства предполагаемого организатора подпольного производства полицейские изъяли 10 пластиковых бочек спиртовой смеси объемом 10 тысч литров, 336 стеклянных бутылок медицинского спирта, стеклянную тауа и 1,6 кг пищевых красителей", - сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что в целом из оборота изъято более 23 тысяч литров фальсификата стоимостью 1,2 миллиона гривен.

Напомним, государство теряет до 20 млн грн ежедневно через нелегальный рынок алкоголя.

По данным ДФС, отечественный рынок переполнен фальсификатом, который условно можно разделить на три категории: дешевый алкоголь в паках, доступный алкоголь в стеклянной таре и "элитный алкоголь".

Добавим, что, по оценкам экспертов, наиболее защищенной от подделок является водка бренда Medoff.