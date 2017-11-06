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Столичні правоохоронці вилучили з обігу фальсифікованого алкоголю на 1,2 млн грн

Столичні правоохоронці вилучили з обігу фальсифікованого алкоголю на 1,2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Столичні правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків у підпільному цеху та складах з фальсифікованою продукцією і вилучили фальсифікованого алкоголю на загальну суму 1,2 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

 

Правоохоронці встановили місце знаходження підпільного виробництва та склади із вже готовою до реалізації продукцією.

“Цех знаходився у Деснянському районі столиці, а склади — у Дніпровському. Фальсифікована алкогольна продукція вітчизняних та світових торгових марок розповсюджувалась через торгівельні точки столиці.

У підпільному цеху правоохоронці вилучили 3 тисячі літрів фальсифікованої горілчаної та коньячної продукції, 9 тисячі літрів спиртовмісної прозорої речовини, а також обладнання, „чорнову“ документацію та автомобілі, які завантажувались готовою продукцією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ДФС назвали елітні алкогольні бренди, що підробляють в Україні

У Дніпровському районі, де знаходились склади, вилучили 890 літрів готового „алкоголю“ та спиртової суміші. Крім того, було встановлено одного з реалізаторів фальсифікованої продукції, в автомобілі якого також вилучили 550 літрів фальсифікату.

Також за місцем мешкання можливого організатора підпільного виробництва поліцейські вилучили 10 пластикових бочок спиртової суміші об’ємом 10 тисч літрів, 336 скляних пляшок медичного спирту, скляна тара та 1,6 кг харчових барвників”, — повідомили у прес — службі.

У Поліції наголосили, що загалом з обігу вилучено понад 23 тисячі літрів фальсифікату вартістю 1,2 мільйона гривень.
Нагадаємо, держава втрачає до 20 млн грн щодня через нелегальний ринок алкоголю.

За даними ДФС, вітчизняний ринок переповнений фальсифікатом, який умовно можна розділити на три категорії: дешевий алкоголь в паках, доступний алкоголь у скляній тарі і “елітний алкоголь”.

Додамо, що, за оцінками експертів, найбільш захищеною від підробок є горілка бренду Medoff.

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