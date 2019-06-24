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Столичные таможенники обнаружили аферу с турецкими сладостями более чем 1 млн гривен

Киев • УНН

 • 9636 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В рамках проведения операции “Бастион” столичными таможенниками выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу Украины турецких сладостей стоимостью более 1 млн грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

Столичные таможенники обнаружили аферу с турецкими сладостями более чем 1 млн гривен

Украинский импортером ввезено на таможенную территорию Украины 21 тонну турецких сладостей, стоимость которых по товаросопроводительным документам составляла 344 тыс. гривен.

“При этом, согласно материалам, полученным от таможенной администрации Турецкой Республики в рамках международного взаимодействия, установлено, что действительная стоимость вышеуказанных товаров при экспорте с территории Турецкой Республики составляла более 1 млн гривен”, — указано в сообщении.

Итак, предоставив для таможенного оформления инвойс с ложными сведениями о стоимости товара, украинский импортер сладостей пытался уклониться от уплаты налогов и обязательных платежей в полном объеме.

В пресс-службе также добавили, что: “Сейчас в отношении руководителя предприятия-импортера составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, санкция которой предусматривает конфискацию товаров и наложение штрафа в размере 100% их стоимости. Дело будет направлено в суд, а размер наложенного взыскания по результатам рассмотрения может превысить 2 млн грн”.

Напоминаем, в киевском аэропорту гражданин Китая пытался попасть на рейс с двумя чемоданами янтаря.

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