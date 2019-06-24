У київському аеропорту громадянин Китаю намагався потрапити на рейс з двома валізами бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. З двома валізами бурштину громадянин КНР намагався потрапити на рейс до Пекіна, пише УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Партію контрабандного бурштину виявили прикордонники спільно з митниками в аеропорту “Бориспіль” у минулі вихідні.
Огляд багажу одного з пасажирів проведено прикордонним нарядом спільно із оперативним підрозділом Головним центром оперативно-технічних заходів ОКПП “Київ” та представниками Управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС.
У повідомленні вказано, що: “В результаті у двох валізах, які належали громадянину Китаю, було виявлено 31,5 кг обробленого бурштину. З цим багажем громадянин Китаю планував потрапити на рейс до Пекіна. Однак товар йому доведеться залишити в Україні. По даному факту складено протокол за ст. 471 МКУ. Подальші заходи тривають”.
Як повідомляв УНН, жінка намагалась вивезти неповнолітню дитину за підробленими документами.