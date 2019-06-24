В киевском аэропорту гражданин Китая пытался попасть на рейс с двумя чемоданами янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. С двумя чемоданами янтаря гражданин КНР пытался попасть на рейс в Пекин, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Партия контрабандного янтаря обнаружили пограничники совместно с таможенниками в аэропорту “Борисполь” в минувшие выходные.
Досмотр багажа одного из пассажиров проведения пограничным нарядом совместно с оперативным подразделением Главным центром оперативно-технических мероприятий ОКПП “Киев” и представителями Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни ГФС.
В сообщении указано, что: “В результате в двух чемоданах, которые принадлежали гражданину Китая, было обнаружено 31,5 кг обработанного янтаря. С этим багажом гражданин Китая планировал попасть на рейс в Пекин. Однако товар ему придется оставить в Украине. По данному факту составлен протокол по ст. 471 ТКУ. Дальнейшие мероприятия продолжаются”.
Как сообщал УНН, женщина пыталась вывезти несовершеннолетнего ребенка по поддельным документам.