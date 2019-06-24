Столичні митники виявили оборудку з турецькими солодощами на понад 1 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У рамках проведення операції “Бастіон” столичними митниками виявлено факт незаконного переміщення через митний кордон України турецьких солодощів вартістю понад 1 млн грн. Про це пише УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.
Українським імпортером ввезено на митну територію України 21 тонну турецьких солодощів, вартість яких за товаросупровідними документами складала 344 тис. гривень.
“При цьому, згідно з матеріалами, отриманими від митної адміністрації Турецької Республіки в рамках міжнародної взаємодії, встановлено, що дійсна вартість вищезазначених товарів під час експорту з території Турецької Республіки складала понад 1 млн гривень”, — вказано у повідомленні.
Отже, надавши для митного оформлення інвойс з неправдивими відомостями щодо вартості товару, український імпортер солодощів намагався ухилитись від сплати податків та обов’язкових платежів у повному обсязі.
У прес-службі також додали, що: “Наразі відносно керівника підприємства-імпортера складено протокол про порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, санкція якої передбачає конфіскацію товарів та накладення штрафу у розмірі 100% їх вартості. Справу буде скеровано до суду, а розмір накладеного стягнення за результатами розгляду може сягнути понад 2 млн грн”.
Нагадуємо, у київському аеропорту громадянин Китаю намагався потрапити на рейс з двома валізами бурштину.