Столичные строители поддержали #22PushupChallenge
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. "Киевгорстрой" принял участие во всемирном флешмобе #22PushupChallenge. Об этом сообщили УНН в пресс-службе холдинга.
Мужчины компании присоединились к участию, выполнив 22 отжимания.
После упражнений, киевгорстроевцы решили передать эстафету участия в #22PushupChallenge коллегам из ПСГ "Ковальская". Как стало известно "Ковальская" приняла эстафету.
Флешмоб #22PushupChallenge начался в США летом 2016 года. Цель - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, возвращающихся после военных конфликтов к мирной жизни.