Столичні будівельники підтримали #22PushupChallenge

Чоловіки компанії долучились до участі, виконавши 22 віджимання.



Після вправ, київміськбудівці вирішили передати естафету участі у #22PushupChallenge колегам із ПБГ “Ковальська”. Як стало відомо “Ковальська” прийняла естафету.

Флешмоб #22PushupChallenge зародився в США влітку 2016 року. Мета — звернути увагу на соціальні та психологічні проблеми ветеранів, які повертаються після військових конфліктів до мирного життя.