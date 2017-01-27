Столичні будівельники підтримали #22PushupChallenge
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. “Київміськбуд” взяв участь у всесвітньому флешмобі #22PushupChallenge. Про це УНН повідомили у прес-службі холдингу.
Чоловіки компанії долучились до участі, виконавши 22 віджимання.
Після вправ, київміськбудівці вирішили передати естафету участі у #22PushupChallenge колегам із ПБГ “Ковальська”. Як стало відомо “Ковальська” прийняла естафету.
Флешмоб #22PushupChallenge зародився в США влітку 2016 року. Мета — звернути увагу на соціальні та психологічні проблеми ветеранів, які повертаються після військових конфліктів до мирного життя.