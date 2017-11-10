Столичная прокуратура хочет вернуть в коммунальную собственность кинотеатр "Молодежный"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Прокуратура Киева через суд хочет вернуть в коммунальную собственность столичный кинотеатр "Молодежный", который незаконно был передан в коммунальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратура, передает УНН.
"Прокуратура города Киева через суд требует вернуть в коммунальную собственность здание кинотеатра "Молодежный", расположенной на ул. Рубежовский в Святошинском районе города Киева", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что несмотря на то, что помещение кинотеатра площадью 233 кв.м является коммунальной собственностью и находится на балансе КП "Киевкинофильм", в 2014 году право собственности на указанное недвижимое имущество без проведения процедуры приватизации перешло к физическому лицу.
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"Учитывая то, что отчуждение объекта недвижимости произошло на основании незаконных сделок, прокуратура столицы обратилась в Святошинский райсуд столицы с иском об истребовании здания кинотеатра в коммунальную собственность", - отметили в прокуратуре.