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Столична прокуратура хоче повернути у комунальну власність кінотеатр "Молодіжний"

Столична прокуратура хоче повернути у комунальну власність кінотеатр "Молодіжний"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прокуратура Києва через суд хоче повернути в комунальну власність столичний кінотеатр "Молодіжний", який незаконно було передано у комунальну власність. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратура, передає УНН.

“Прокуратура міста Києва через суд вимагає повернути у комунальну власність будівлю кінотеатру "Молодіжний", що розташована на вул. Рубежівській у Святошинському районі міста Києва”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що попри те, що приміщення кінотеатру площею 233 кв.м є комунальною власністю та перебуває на балансі КП “Київкінофільм”, у 2014 році право власності на вказане нерухоме майно без проведення процедури приватизації перейшло до фізичної особи.

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“Зважаючи на те, що відчуження об’єкту нерухомості відбулося на підставі незаконних правочинів, прокуратура столиці звернулась до Святошинського райсуду столиці з позовом про витребування будівлі кінотеатру у комунальну власність”, — наголосили в прокуратурі.

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