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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сто дней голодания: во Львове прошла акция в поддержку Сенцова

Киев • УНН

 • 8074 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 августа. УНН. Львовяне устроили акцию поддержки украинского режиссера, политзаключенного в России Олега Сенцова возле российского консульства, сообщил корреспондент УНН.

Сто дней голодания: во Львове прошла акция в поддержку Сенцова

Так, сегодня сотый день голодания Сенцова. Львовяне принесли в российское консульство письма поддержки Олегу Сенцову.

"Мы написали письма Олегу Сецнову. Так мы хотим поддержать его. Возможно, он прочитает наши письма, и ему станет легче. Также акцией мы хотим, чтобы мировое сообщество активно обратило внимание на Олега. Все мы надеялись, что эта ситуация разрешится быстрее. Однако этого не произошло. Сейчас Олег нуждается в нашей максимальной поддержке", - рассказал поэт Олег Сливинский.

Во Львове для Сенцова написали около ста писем.

"Это критический день. Мы собрались, чтобы передать письма, которые мы собирали пять дней. Эти акции должны происходить и в дальнейшем. Сейчас украинских политзаключенных в России восемьдесят восемь. Мы не должны забывать, что мы и в дальнейшем в состоянии войны. Несмотря на то, что наши письма пока к Олегу не доходят, мы их и дальше будет писать", - отметила активистка Богдана Брилинский.

На акции находились правоохранители. Они обеспечивали правопорядок. Активисты намеревались передать письма в консульство, однако охранники ведомства их не приняли и в здание их не пустили.

"Сейчас в помещении консулсьтва нет никого. Письма нельзя передать. Обращайтесь в пресс-службу", - сказал охранник российского консульства во Львове.

Напомним, возле посольства Российской Федерации в Киеве началась акция в поддержку украинского режиссера, пленника Кремля Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в российской тюрьме.

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