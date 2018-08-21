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Сто днів голодування: у Львові пройшла акція на підтримку Сенцова

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні львів’яни влаштували акцію підтримки українського режисера, політв'язня у Росії Олега Сенцова біля російського консульства, повідомив корреспондент УНН.

Сто днів голодування: у Львові пройшла акція на підтримку Сенцова

Так, сьогодні сотий день голодування Сенцова. Львів'яни принесли до російського консульства листи підтримки Олегу Сенцову.

"Ми написали листи Олегу Сецнову. Так ми хочемо підтримати його. Можливо, він прочитає наші листи, і йому стане легше. Також акцією ми хочемо, щоб світова спільнота активніше звернула увагу на Олега. Усі ми сподівались, що ця ситуація розв'яжеться швидше. Однак цього не сталося. Зараз Олег потребує нашої максимальної підтримки", - розповів поет Олег Сливинський.

Наразі у Львові для Сенцова написали близько ста листів

"Це критичний день. Ми зібралися, щоб передати листи, які ми збирали п'ять днів. Ці акції мають відбуватись й надалі. Зараз українських політв'язнів у Росії є вісімдесят вісім. Ми не маємо забувати, що ми й надалі в стані війни. Попри те, що наші листи наразі до Олега не доходять, ми маємо їх і надалі писати", - зазначила активістка Богдана Брилинська.

На акції перебували правоохоронці. Вони забезпечували правопорядок. Активісти мали намір передати листи в консульство, однак охоронці відомства їх не прийняли і до будівлі їх не пустили.

"Зараз в приміщенні консулсьтва немає нікого. Листи не можна передати. Звертайтеся у пресс-службу", - сказав охоронець російського консульства у Львові.

Нагадаємо, біля посольства Російської Федерації у Києві розпочалася акція на підтримку українського режисера, бранця Кремля Олега Сенцова, який вже 100 днів голодує у російській в’язниці. 

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