Стеценко рассказал об итогах инвестиционной деятельности страховых компаний в 2018 году

Специализированный журнал страхового рынка Украины “Insurance TOP” ежегодно проводит рейтинг участников страхового рынка на основе их официальной отчетности.Количественные и качественные показатели участников рынка публикуются по классам страхования, категориям клиентов, страховым non-life премиям, выплатам и другим номинациям.

Группа ICU одержала победу в номинации “Инвестиционный партнер страховых компаний”, став крупнейшим торговцем ОВГЗ на страховом рынке по итогам 2018 года, как и на протяжении предыдущих 2014-2017 гг.

Как отметил Константин Стеценко, управляющий партнер ICU, в 2018 году страховые компании продолжили наращивать объемы инвестиций в государственные ценные бумаги. По итогам года, вложения страховщиков в ОВГЗ увеличились на 1.3 млрд грн, а общий объем государственных облигаций в структуре активов страховых компаний составил 19.4%.

“Этому росту также способствовали новые нормативные требования к качеству активов страховщиков. Теперь, по законодательству, 20-40% страховых резервов каждой компании должны быть низкоризковыми. Значит, этот объем обязан направляться в надежные инструменты, которыми, по нормативной базе, являются ОВГЗ, облигации МФО, текущие счета и депозиты в банках с высоким инвестиционным рейтингом, их облигации и еще несколько профильных для страховщиков вариантов размещения средств”, — поясняет Константин Стеценко.

При этом доходность годовых гривневых ОВГЗ более чем на 2%превышает среднюю доходность депозитов в банках с высоким инвестиционным рейтингом. В итоге, согласно данным журнала, за четвертый квартал 2018 года денежные средства страховых компаний на текущих счетах выросли на 4.6%, на депозитах — на 1%, а в ОВГЗ компании разместили на 6.5% средств больше.

“Кроме низкорискового характера инвестиций и высокой доходности, ОВГЗ также обеспечивают страховщикам хеджирование валютных рисков. Кроме того, страховые компанииинвестируют в государственные бумаги для эффективного управления краткосрочной гривневой ликвидностью. За счет РЕПО-сделок средства можно размещать на короткие сроки под ставку 17-17.5% и так же оперативно возвращать их обратным выкупом”, — комментирует Константин Стеценко.

С 2015 года группа ICU является членом Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) и выступает основным инвестиционным партнёром и консультантом страховых компаний по вопросам инвестирования и управления активами.

Журнал “Insurance Top” издаётся с 2003 года и является единственным открытым источником информации на рынке страхования Украины, который отслеживает официальную статистику страховых компаний и ежеквартально публикует итоги их работы.

С рейтингом журнала можно ознакомиться на его сайте.

Справка.

Группа ICU — независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов.

Управляющие партнеры ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.