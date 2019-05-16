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Стеценко рассказал об итогах инвестиционной деятельности страховых компаний в 2018 году

Стеценко рассказал об итогах инвестиционной деятельности страховых компаний в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 3911 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Четвертый год подряд группа ICU подтверждает лидерство на рынке предоставления инвестиционных услуг страховым компаниям, согласно рейтингу “Insurance TOP”, передает УНН.

Специализированный журнал страхового рынка Украины “Insurance TOP” ежегодно проводит рейтинг участников страхового рынка на основе их официальной отчетности.Количественные и качественные показатели участников рынка публикуются по классам страхования, категориям клиентов, страховым non-life премиям, выплатам и другим номинациям.

Группа ICU одержала победу в номинации “Инвестиционный партнер страховых компаний”, став крупнейшим торговцем ОВГЗ на страховом рынке по итогам 2018 года, как и на протяжении предыдущих 2014-2017 гг.

Как отметил Константин Стеценко, управляющий партнер ICU, в 2018 году страховые компании продолжили наращивать объемы инвестиций в государственные ценные бумаги. По итогам года, вложения страховщиков в ОВГЗ увеличились на 1.3 млрд грн, а общий объем государственных облигаций в структуре активов страховых компаний составил 19.4%.

“Этому росту также способствовали новые нормативные требования к качеству активов страховщиков. Теперь, по законодательству, 20-40% страховых резервов каждой компании должны быть низкоризковыми. Значит, этот объем обязан направляться в надежные инструменты, которыми, по нормативной базе, являются ОВГЗ, облигации МФО, текущие счета и депозиты в банках с высоким инвестиционным рейтингом, их облигации и еще несколько профильных для страховщиков вариантов размещения средств”, — поясняет Константин Стеценко.

При этом доходность годовых гривневых ОВГЗ более чем на 2%превышает среднюю доходность депозитов в банках с высоким инвестиционным рейтингом. В итоге, согласно данным журнала, за четвертый квартал 2018 года денежные средства страховых компаний на текущих счетах выросли на 4.6%, на депозитах — на 1%, а в ОВГЗ компании разместили на 6.5% средств больше.

“Кроме низкорискового характера инвестиций и высокой доходности, ОВГЗ также обеспечивают страховщикам хеджирование валютных рисков. Кроме того, страховые компанииинвестируют в государственные бумаги для эффективного управления краткосрочной гривневой ликвидностью. За счет РЕПО-сделок средства можно размещать на короткие сроки под ставку 17-17.5% и так же оперативно возвращать их обратным выкупом”, — комментирует Константин Стеценко.

С 2015 года группа ICU является членом Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) и выступает основным инвестиционным партнёром и консультантом страховых компаний по вопросам инвестирования и управления активами.

Журнал “Insurance Top” издаётся с 2003 года и является единственным открытым источником информации на рынке страхования Украины, который отслеживает официальную статистику страховых компаний и ежеквартально публикует итоги их работы.

С рейтингом журнала можно ознакомиться на его сайте.

Справка.

Группа ICU — независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов.

Управляющие партнеры ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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