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Стеценко розповів про підсумки інвестиційної діяльності страхових компаній у 2018 році

Стеценко розповів про підсумки інвестиційної діяльності страхових компаній у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Четвертий рік поспіль група ICU підтверджує лідерство на ринку надання інвестиційних послуг страховим компаніям, згідно з рейтингом "Insurance TOP", передає УНН.

Спеціалізований журнал страхового ринку України "Insurance TOP" щорічно проводить рейтинг учасників страхового ринку на основі їх офіційної отчетності.Колічественние і якісні показники учасників ринку публікуються за класами страхування, категоріям клієнтів, страховим non-life премій, виплат та інших номінаціях.

Група ICU здобула перемогу в номінації "Інвестиційний партнер страхових компаній", ставши найбільшим торговцем ОВДП на страховому ринку за підсумками 2018 року, як і протягом попередніх 2014-2017 рр.

Як зазначив Костянтин Стеценко, керуючий партнер ICU, в 2018 році страхові компанії продовжили нарощувати обсяги інвестицій в державні цінні папери. За підсумками року, вкладення страховиків в ОВДП збільшилися на 1.3 млрд грн, а загальний обсяг державних облігацій в структурі активів страхових компаній склав 19.4%.

"Цьому зростанню також сприяли нові нормативні вимоги до якості активів страховиків. Тепер, за законодавством, 20-40% страхових резервів кожної компанії повинні бути нізкорізковимі. Значить, цей обсяг повинен направлятися в надійні інструменти, якими, по нормативній базі, є ОВДП, облігації МФО, поточні рахунки і депозити в банках з високим інвестиційним рейтингом, їх облігації і ще кілька профільних для страховиків варіантів розміщення коштів ", - пояснює Костянтин Стеценко .

При цьому прибутковість річних гривневих ОВДП більш ніж на 2% перевищує середню прибутковість депозитів в банках з високим інвестиційним рейтингом. У підсумку, згідно з даними журналу, за четвертий квартал 2018 року грошові кошти страхових компаній на поточних рахунках зросли на 4.6%, на депозитах - на 1%, а в ОВДП компанії розмістили на 6.5% коштів більше.

"Крім низькоризиковий характеру інвестицій та високої прибутковості, ОВДП також забезпечують страховикам хеджування валютних ризиків. Крім того, страхові компанііінвестіруют в державні папери для ефективного управління короткостроковій гривневою ліквідністю. За рахунок РЕПО-угод кошти можна розміщувати на короткий термін під ставку 17-17.5% і так само оперативно повертати їх зворотним викупом ", - коментує Костянтин Стеценко.

З 2015 року група ICU є членом Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) і виступає основним інвестиційним партнером і консультантом страхових компаній з питань інвестування та управління активами.

Журнал "Insurance Top" видається з 2003 року і є єдиним відкритим джерелом інформації на ринку страхування України, який відстежує офіційну статистику страхових компаній і щоквартально публікує підсумки їх роботи.

З рейтингом журналу можна ознайомитися на його сайті.

Довідка.

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів.

Керуючі партнери ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

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