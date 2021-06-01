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Степанова уволили с должности главы Минздрава из-за реформы вторичного уровня - Голубовская

Киев • УНН

 • 21405 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Бывшего главу Министерства здравоохранения Максима Степанова уволили из-за медицинской реформы вторичного уровня. Об этом на своей странице в Facebook написала заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.

Степанова уволили с должности главы Минздрава из-за реформы вторичного уровня - Голубовская

Цитата:

"Если кто-то думает, что причина увольнения Степанова - вакцинация, очень сильно ошибается… Настоящая причина увольнения - это реформа вторичного уровня. Реформой, правда, это назвать нельзя, скорее - изменение финансирования (т.е. там все про деньги, людей как нигде не было, так и нет, плевать все хотели на качество оказания медицинской помощи). Степанов пытался эту катастрофу отодвинуть, тарифы пересчитать, именно при Степанове был решён вопрос о финансировании “готовности” инфекционных стационаров", - написала врач на своей странице.

Детали

Как отмечает инфекционист, изменение финансирования, инициированное экс-главой Минздрава, помогло урегулировать вопрос о готовности инфекционных стационаров.

Добавим

Как заявляла Голубовская в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, бывший санитарный врач Виктор Ляшко отказывался допускать медиков к подготовке вакцинации в Украине, что спровоцировало провал кампании из-за отсутствия в Минздраве компетентных специалистов в области медицины. Она также отметила, что вакцинация в стране является прерогативой главного санитарного врача.

Дополнение

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Степанова уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и подал представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, ведь несет ответственность перед людьми.

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