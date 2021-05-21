Ляшко отказывался допускать медиков к подготовке вакцинации в Украине - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Бывший санитарный врач Украины Виктор Ляшко отказался от помощи медицинских специалистов в подготовке кампании вакцинации украинцев. Об этом заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская во время эфира программы “Свобода слова Савика Шустера”, сообщает корреспондент УНН.
Цитата
“Я половины цифр, которые там есть (Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 - ред. )не понимаю. Документы по вакцинации готовил главный санврач (Виктор Ляшко - ред.) И дорожную карту, к ней тоже очень много замечаний. Я просила, между прочим: дайте почитать и согласовать. У вас корона с головы упадёт? Дайте специалистам, мы все вместе сделаем продукт - нет. Мы все сами сделаем”, - заявила Голубовская.
Детали
Согласно утвержденному распоряжению Кабинета Министров Украины о Национальному плану вакцинопрофилактики вируса COVID-19, до конца года в страну планируется привезти около 48 млн доз вакцин от коронавируса. В то время, как правительство планирует закупить через гуманитарную помощь около 22 млн доз.
Как отмечает Голубовская, кампания вакцинации - прерогатива главного санитарного врача. Она отмечает, что медицинские работники и эксперты предлагали свою помощь для подготовки кампании, однако, никого из них не допустили.
Напомним
Во время обостренного заболевания коронавирусом среди медицинских работников летом 2020 года, Национальная служба здоровья отказывалась подтверждать наличие действующей медицинской практики у ведущих профессоров и преподавателей медицинских вузов страны. В следствие чего, они за свои средства вызвали такси для развозки, чтобы оказать помощь больным коронавирусом.