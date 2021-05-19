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НСЗУ не оплачивала проезд преподавателям медвузов, которые добровольно согласились спасать больных COVID-19 - Голубовская

Киев • УНН

 • 22039 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Во время обостренного заболевания коронавирусом среди медицинских работников летом 2020 года, ведущие профессора и преподаватели медицинских вузов страны за свои средства вызвали такси для развозки, чтобы оказать помощь больным коронавирусом, так как Национальная служба здоровья отказывалась подтверждать наличие действующей медицинской практики. Об этом заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская во время эфира на телеканале "НАШ", пишет УНН.

НСЗУ не оплачивала проезд преподавателям медвузов, которые добровольно согласились спасать больных COVID-19 - Голубовская

Цитата:

"Когда летом прошлого года был коллапс и начал болеть медицинский персонал, и в некоторых учреждениях пациенты с другой патологией остались без медицинской помощи, наши сотрудники (преподаватели и профессора медицинских ВУЗов - ред.) вышли без зарплат из отпуска, по своей инициативе, чтобы рядом стоять с этими пациентами. Никто не считал денег, мы работали все вместе. Но как можно было на государственном уровне унизить наиболее квалифицированные кадры, мои сотрудники, когда всех такси развозило по лечебным учреждениям, они вызывают, а им говорят: "НСЗУ не подтверждает, что вы - врач" - и они за свои деньги вызвали такси и ездили предоставлять мед. помощь больным коронавирусом", - рассказала врач.

Детали

По словам Голубовской, такие действия являются "наследием" экс-главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун. Врач отметила, что во многом ответственность лежит на парламенте, так как произошли изменения на законодательном уровне.

Напомним

Причиной для отставки Максима Степанова стало то, что он слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19. Именно это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

Также представители медицинского сообщества меньше чем за 4 часа оставили сотни комментариев под постом уволенного с должности министра Максима Степанова.

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