НСЗУ не оплачувала проїзд викладачам медвузів, які добровільно зголосилися рятувати хворих на COVID-19 - Голубовська

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"Коли влітку минулого року був колапс і почав хворіти медичний персонал, і в деяких установах пацієнти з іншою патологією залишилися без медичної допомоги, наші співробітники (викладачі та професори медичних ВНЗ - ред.) вийшли без зарплат з відпустки, за своєю ініціативою, щоб поруч стояти з цими пацієнтами. Ніхто не рахував грошей, ми працювали всі разом. Але як можна було на державному рівні принизити найбільш кваліфіковані кадри, що мої співробітники, коли всіх таксі розвозило по лікувальним установам, вони викликають, а їм кажуть: "НСЗУ не підтверджує, що ви - лікар" - і вони за свої гроші викликали таксі і їздили надавати мед. допомогу хворим на коронавірус", - розповіла лікар.

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За словами Голубовської, такі дії є "спадщиною" ексглави Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун. Лікар зазначила, що багато в чому, відповідальність лежить на парламенті, так як відбулися зміни на законодавчому рівні.

Нагадаємо

Причиною для відставки Максима Степанова стало те, що він занадто завзято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19. Саме це стало основною причиною невдоволення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, за що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

Також представники медичної спільноти менше ніж за 4 години залишили сотні коментарів під постом звільненого з посади міністра Максима Степанова.