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Ляшко відмовлявся допускати медиків до підготовки вакцинації в Україні - Голубовська

Київ • УНН

 • 16805 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Колишній санітарний лікар України Віктор Ляшко відмовився від допомоги медичних фахівців в підготовці кампанії вакцинації українців. Про це заявила заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська під час ефіру програми “Свобода слова Савіка Шустера”, повідомляє кореспондент УНН.

Ляшко відмовлявся допускати медиків до підготовки вакцинації в Україні - Голубовська

Цитата

“Я половини цифр, які там є (Національний план вакцинопрофілактики COVID-19 — ред.) не розумію. Документи по вакцинації готував головний санлікар (Віктор Ляшко — ред.) І дорожню карту, до неї теж дуже багато зауважень. Я просила, між іншим: дайте почитати і узгодити. У вас корона з голови впаде? Дайте фахівцям, ми всі разом зробимо продукт — немає. Ми все самі зробимо”, - заявила Голубовська.

Деталі

Згідно із затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України про Національни1 план вакцинопрофілактики вірусу COVID-19, до кінця року в країну планується привезти близько 48 млн доз вакцин від коронавирусу. У той час, як уряд планує закупити через гуманітарну допомогу близько 22 млн доз.

Як зазначає Голубовська, кампанія вакцинації — прерогатива головного санітарного лікаря. Вона зазначає, що медичні працівники і експерти пропонували свою допомогу для підготовки кампанії, однак, нікого з них не допустили.

Нагадаємо

Під час загостреного захворювання коронавірусу серед медичних працівників влітку 2020 року, Національна служба здоров’я відмовлялася підтверджувати наявність діючої медичної практики у провідних професорів і викладачів медичних вузів країни. В наслідок чого, вони за свої кошти викликали таксі для розвезення, щоб надати допомогу хворим коронавірусом.

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