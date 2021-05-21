Ляшко відмовлявся допускати медиків до підготовки вакцинації в Україні - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Колишній санітарний лікар України Віктор Ляшко відмовився від допомоги медичних фахівців в підготовці кампанії вакцинації українців. Про це заявила заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська під час ефіру програми “Свобода слова Савіка Шустера”, повідомляє кореспондент УНН.
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“Я половини цифр, які там є (Національний план вакцинопрофілактики COVID-19 — ред.) не розумію. Документи по вакцинації готував головний санлікар (Віктор Ляшко — ред.) І дорожню карту, до неї теж дуже багато зауважень. Я просила, між іншим: дайте почитати і узгодити. У вас корона з голови впаде? Дайте фахівцям, ми всі разом зробимо продукт — немає. Ми все самі зробимо”, - заявила Голубовська.
Деталі
Згідно із затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України про Національни1 план вакцинопрофілактики вірусу COVID-19, до кінця року в країну планується привезти близько 48 млн доз вакцин від коронавирусу. У той час, як уряд планує закупити через гуманітарну допомогу близько 22 млн доз.
Як зазначає Голубовська, кампанія вакцинації — прерогатива головного санітарного лікаря. Вона зазначає, що медичні працівники і експерти пропонували свою допомогу для підготовки кампанії, однак, нікого з них не допустили.
Нагадаємо
Під час загостреного захворювання коронавірусу серед медичних працівників влітку 2020 року, Національна служба здоров’я відмовлялася підтверджувати наявність діючої медичної практики у провідних професорів і викладачів медичних вузів країни. В наслідок чого, вони за свої кошти викликали таксі для розвезення, щоб надати допомогу хворим коронавірусом.