Степанова звільнили з посади голови МОЗ через реформу вторинного рівня - Голубовська

Цитата:

"Якщо хтось думає, що причина звільнення Степанова - вакцинація, дуже сильно помиляється... Справжня причина звільнення - це реформа вторинного рівня. Реформою, правда, це назвати не можна, скоріше - зміна фінансування (тобто там все про гроші, людей як ніде не було, так і немає, плювати всі хотіли на якість надання медичної допомоги). Степанов намагався цю катастрофу відсунути, тарифи перерахувати, саме при Степанові було вирішене питання про фінансування "готовності" інфекційних стаціонарів", - написала лікар на своїй сторінці.

Деталі

Як зазначає інфекціоніст, зміна фінансування, ініційована ексголовою МОЗ, допомогло врегулювати питання про готовність інфекційних стаціонарів.

Додамо

Як заявляла Голубовська в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера, колишній санітарний лікар Віктор Ляшко відмовлявся допускати медиків до підготовки вакцинації в Україні, що спровокувало провал кампанії через відсутність в МОЗ компетентних фахівців в області медицини. Вона також зазначила, що вакцинація в країні є прерогативою головного санітарного лікаря.

Доповнення

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Степанова звыльнили попри заклики не робити цього з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і зробив подання про відставку Степанова в Верховну Раду. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав ніяких заяв на звільнення, адже несе відповідальність перед людьми.