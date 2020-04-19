Степанов призвал украинцев воздержаться от походов в гости на Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинских верующих отпраздновать Христово Воскресение дома. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Поздравляю всех с Пасхой, Христос Воскрес! Я знаю, что многие из нас привыкли праздновать этот день в кругу близких и друзей. Но в этом году я призываю отпраздновать Христово Воскресение дома, воздержаться от походов в гости", - сказал министр.
Он выразил благодарность всем, кто остался дома и смотрел богослужения онлайн.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 5449 больных на COVID-19, из них 141 случай - летальный.