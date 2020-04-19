Степанов закликав українців утриматись від походів в гості на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українських вірян відсвяткувати Христове Воскресіння вдома. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Вітаю всіх з Великоднем, Христос Воскрес! Я знаю, що багато з нас звикли святкувати цей день у колі близьких та друзів. Але цього року я закликаю відсвяткувати Христове Воскресіння вдома, утриматись від походів в гості", - сказав міністр.
Він висловив подяку усім хто залишився вдома та дивився богослужіння онлайн.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 5449 хворих на COVID-19, з них 141 випадок - летальний.