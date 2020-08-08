Степанов отчитается о готовности больниц "второй волны"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня на внеочередном заседании правительства было принято решение об отчетности министра здравоохранения Максима Степанова о готовности больниц "второй волны". Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
"Новые антирекорды заболевших коронавирусом требуют четких действий. Сегодня провели внеочередное заседание правительства, где обсуждались ухудшения эпидемситуации в стране. Во исполнение поручения Президента министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц второй волны, которые будут принимать больных коронавирусом. Такая статистика должна быть представлена по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом", - написал Немчинов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский поручил Шмыгалю мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавируса
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано два антирекорда по распространению COVID-19 - это количество зафиксированных новых случаев и количество госпитализированных.