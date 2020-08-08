Степанов відзвітує про готовність лікарень "другої хвилі"

“Нові антирекорди захворілих на коронавірус вимагають чітких дій. Сьогодні провели позачергове засідання Уряду, де обговорювали погіршення епідемситуації в країні. На виконання доручення Президента міністр охорони здоров’я Максим Степанов детально прозвітує про готовність лікарень другої хвилі, які будуть приймати хворих на коронавірус. Така статистика має бути представлена по кожній області та враховувати кількість ліжкомісць, забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем та медичним персоналом”, — написав Немчінов.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано два антирекорди щодо поширення COVID-19 — це кількість зафіксованих нових випадків та кількість госпіталізованих.