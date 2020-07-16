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Степанов прокомментировал возможность снижения проходного балла ВНО для медицинских специальностей

Степанов прокомментировал возможность снижения проходного балла ВНО для медицинских специальностей

Киев  •  УНН

 • 14462 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. На медицинском совете этой неделе обсудили возможность снижения проходного балла внешнего независимого оценивания (ВНО) до 130 баллов для тех, кто будет поступать на такие специальности, как, в частности, педиатрия и санитарный врач, но вряд ли такая идея будет реализована. Об этом во время брифинга в четверг сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На медицинском совете, который состоялся на этой неделе, обсуждая различные вопросы на этом, первом, заседании, вопросы, которые беспокоят медицину, в том числе был поднят вопрос о количестве людей, которые набираются на такие специальности, как педиатрия или специальности, достаточно актуальны сейчас, - эпидемиология. За последние 5 лет было системное уничтожение, в том числе, по этим специальностям, особенно эпидемиологов. Мы сейчас видим, в ком состоянии мы находимся, что нам просто очень не хватает эпидемиологов", - сказал Степанов.

По его словам, специалисты в области здравоохранения, в том числе на этом медицинском совете, "четко осознают, какие будут последствия этого через 5-7 лет".

"Одним из путей выхода увеличения количества людей, увеличения количества студентов, которые начнут учиться по этим специальностям, было и такое предложение (по снижению проходного балла ВНО до 130 баллов для тех, кто будет поступать на такие специальности как педиатрия и санитарный врач - ред.). Мы сейчас рассматриваем различные предложения, я не думаю, что мы остановимся на этом, но я уверен, мы найдем путь, каким образом нам увеличить количество наших студентов, которые будут учиться и по специальности педиатрия, и по специальности эпидемиология", - добавил министр.

Напомним, в прошлом году Правительство приняло документацию для совершенствования оценивания студентов-медиков.

Украинские Национальные Новости

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