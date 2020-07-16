Степанов прокомментировал возможность снижения проходного балла ВНО для медицинских специальностей

"На медицинском совете, который состоялся на этой неделе, обсуждая различные вопросы на этом, первом, заседании, вопросы, которые беспокоят медицину, в том числе был поднят вопрос о количестве людей, которые набираются на такие специальности, как педиатрия или специальности, достаточно актуальны сейчас, - эпидемиология. За последние 5 лет было системное уничтожение, в том числе, по этим специальностям, особенно эпидемиологов. Мы сейчас видим, в ком состоянии мы находимся, что нам просто очень не хватает эпидемиологов", - сказал Степанов.



По его словам, специалисты в области здравоохранения, в том числе на этом медицинском совете, "четко осознают, какие будут последствия этого через 5-7 лет".



"Одним из путей выхода увеличения количества людей, увеличения количества студентов, которые начнут учиться по этим специальностям, было и такое предложение (по снижению проходного балла ВНО до 130 баллов для тех, кто будет поступать на такие специальности как педиатрия и санитарный врач - ред.). Мы сейчас рассматриваем различные предложения, я не думаю, что мы остановимся на этом, но я уверен, мы найдем путь, каким образом нам увеличить количество наших студентов, которые будут учиться и по специальности педиатрия, и по специальности эпидемиология", - добавил министр.

Напомним, в прошлом году Правительство приняло документацию для совершенствования оценивания студентов-медиков.