Степанов прокоментував можливість зниження прохідного балу ЗНО для медичних спеціальностей

"На медичній раді, яка відбулася цього тижня, обговорюючи різні питання на цьому, першому, засіданні, питання, які турбують медицину, у тому числі було підняте питання щодо кількості людей, які набираються на такі спеціальності, як педіатрія або спеціальності, достатньо актуальні зараз, – епідеміологія. Останні 5 років було системне знищення, у тому числі, щодо цих спеціальностей, особливо епідеміологів. Ми зараз бачимо, в кому стані ми знаходимось, що нам просто конче не вистачає епідеміологів",- сказав Степанов.



З його слів, фахівці в області охорони здоров’я, в тому числі на цій медичній раді, "чітко усвідомлюють, які будуть наслідки цього через 5-7 років".



"Одним зі шляхів виходу щодо збільшення кількості людей, збільшення кількості студентів які почнуть навчатись за цими спеціальностями, була і така пропозиція (щодо зниження прохідного балу ЗНО до 130 балів для тих, хто вступатиме на такі спеціальності як педіатрія і санітарний лікар – ред.). Ми зараз розглядаємо різні пропозиції, я не думаю що ми зупинимось на цій, але я впевнений, ми знайдемо шлях, в який спосіб нам збільшити кількість наших студентів, які будуть навчатись і за спеціальностю педіатрія, і за спеціальностю епідеміологія", - додав міністр.

Нагадаємо, минулого року Уряд ухвалив документацію для вдосконалення оцінювання студентів-медиків.