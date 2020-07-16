Степанов прокоментував можливість зниження прохідного балу ЗНО для медичних спеціальностей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. На медичній раді цього тижня обговорили можливість зниження прохідного балу зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) до 130 балів для тих, хто вступатиме на такі спеціальності, як, зокрема, педіатрія і санітарний лікар, але навряд чи така ідея буде реалізована. Про це під час брифінгу у четвер повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"На медичній раді, яка відбулася цього тижня, обговорюючи різні питання на цьому, першому, засіданні, питання, які турбують медицину, у тому числі було підняте питання щодо кількості людей, які набираються на такі спеціальності, як педіатрія або спеціальності, достатньо актуальні зараз, – епідеміологія. Останні 5 років було системне знищення, у тому числі, щодо цих спеціальностей, особливо епідеміологів. Ми зараз бачимо, в кому стані ми знаходимось, що нам просто конче не вистачає епідеміологів",- сказав Степанов.
З його слів, фахівці в області охорони здоров’я, в тому числі на цій медичній раді, "чітко усвідомлюють, які будуть наслідки цього через 5-7 років".
"Одним зі шляхів виходу щодо збільшення кількості людей, збільшення кількості студентів які почнуть навчатись за цими спеціальностями, була і така пропозиція (щодо зниження прохідного балу ЗНО до 130 балів для тих, хто вступатиме на такі спеціальності як педіатрія і санітарний лікар – ред.). Ми зараз розглядаємо різні пропозиції, я не думаю що ми зупинимось на цій, але я впевнений, ми знайдемо шлях, в який спосіб нам збільшити кількість наших студентів, які будуть навчатись і за спеціальностю педіатрія, і за спеціальностю епідеміологія", - додав міністр.
Нагадаємо, минулого року Уряд ухвалив документацію для вдосконалення оцінювання студентів-медиків.