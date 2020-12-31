Степанов о вызовах 2020 года: раньше дома боялись забыть телефон, теперь - маску

"Сегодня - последний день 2020 года. Я думаю, что если мы все задумаемся, то еще год назад мы даже себе не представляли, каким испытанием будет для нас 2020 год. Впервые мы оказались в условиях новой реальности. В условиях, которые требуют от нас максимальных сознания и ответственности. У нас вынужденно появились новые привычки - дезинфекция рук, соблюдение дистанции. Раньше иногда волновались забыть телефон дома, а теперь у наших гаджетов появился конкурент - это маска, ведь без нее ограничен доступ во все общественные места", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что большинство украинцев достойно прошли это испытание.

"Могу сказать откровенно - у нас не было идеальных решений. Но я думаю, что на войне, а борьба с "ковид" - это именно была война, достаточно трудно и невозможно найти идеальное решение. Но нам многое удалось сделать", - добавил министр.

Напомним, в Украине уже 1,055 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 699.

Также напомним, что во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют на Рождество и Новый год не забывать о физическом дистанцировании и использовании масок, а также советуют по возможности проводить собрания на открытом воздухе.