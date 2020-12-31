Степанов про виклики 2020 року: раніше дома боялися забути телефон, тепер - маску

“Сьогодні - останній день 2020 року. Я думаю, що якщо ми всі задумаємось, то ще рік тому ми навіть собі не уявляли, яким випробуванням буде для нас 2020 рік. Вперше ми опинилися в умовах нової реальності. В умовах, які вимагають від нас максимальної свідомості та відповідальності. У нас вимушено з’явилися нові звички - дезінфекція рук, дотримання дистанції. Раніше ми інколи хвилювались забути телефон вдома, а тепер в наших гаджетів з’явився конкурент - це маска, адже без неї обмежений доступ в усі громадські місця”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що більшість українців гідно пройшли це випробування.

“Можу сказати відверто - в нас не було ідеальних рішень. Але я думаю, що на війні, а боротьба з “ковід” - це саме була війна, достатньо важко і неможливо знайти ідеальне рішення. Але нам багато що вдалось зробити”, - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні вже 1,055 млн випадків COVID-19, за добу - 9 699.

Також нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендують на Різдво і Новий рік не забувати про фізичне дистанціювання і використання масок, а також радять по можливості проводити зібрання на відкритому повітрі.